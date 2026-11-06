Yo Soy Castings 2026: La peluca de “Jon Bon Jovi” fue la protagonista de su audición

Maverick Salazar vino a imitar a “Jon Bon Jovi”. En los primeros instantes en que ingresó al escenario, el participante sorprendió por la enorme peluca que formaba parte de su caracterización. Carlos Alcántara aprovechó para hacer un chiste sobre ese detalle: “¿Desde cuando imita a Tina Turner?”, lo que desató las risas en el set. Luego, le dieron la oportunidad de empezar su presentación y el jurado estuvo atento a su desempeño.

Al finalizar, Lita Pezo comentó: “Que esto te sirva para que refuerces en el tema vocal. Por esta oportunidad, yo te voy a decir que no”.

Por otro lado, Jely Reátegui destacó una virtud: “Esa peluca está fabulosa. Me encanta en verdad. Pero también, algo que te pueda ayudar en una próxima oportunidad es encontrar una indumentaria con la que te sientas cómodo, porque has estado como acomodándote, preocupado por que se vea bien”. Así dio el segundo “no” de la mesa y el participante no pasó a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Volveremos a ver a Maverick con una nueva propuesta? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!