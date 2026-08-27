Yo Soy Castings 2026: ¡Llegó a las 2:30 a. m. para imitar a Celine Dion con una historia que involucraba a todo el jurado!

Alejandra Di Estela llegó por primera vez a la televisión con el sueño de mostrar su pasión por la música como Celine Dion, personaje que Ricardo Morán llevaba esperando por mucho tiempo. La participante contó que conocía a los jurados desde hace años: de niña estuvo vinculada a Mad Science, trabajó con niños y hasta cuidó a los hijos de Ricardo Morán.

Además, recordó entre risas que durante un tiempo cantaba frente al edificio de Jely Reátegui y hasta le escribió para disculparse por las madrugadas en las que practicaba.

Sin embargo, el jurado fue contundente. Ricardo Morán señaló que Celine Dion requiere una enorme capacidad vocal y detectó problemas de afinación y ritmo, además de una falta de gesticulaciónsimilar a la artista. Jely coincidió en que debía entrenar el oído y la rítmica. Aunque recibió un no de los tres jurados, Alejandra aseguró que quería vivir la experiencia y que su objetivo era que conocieran más su voz.

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