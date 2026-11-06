Yo Soy Castings 2026: “Los Fabulosos Cadillacs” pasaron de ronda pese a los errores con los instrumentos

Mijail, Williams, Piero, Paul, Pablo y sus integrantes regresaron como “Los Fabulosos Cadillacs”. En su presentación, el jurado estuvo atento a cada integrante de la agrupación de imitadores y apreció muchos aciertos, pero también puntos negativos que deben corregir.

El primero en votar fue Carlos Alcántara, quien reconoció que hubo participantes que no agarraban bien los instrumentos al momento de tocar. Aun así, dio el primer “sí” de la mesa.

Ricardo Morán estuvo de acuerdo con el problema del manejo de instrumentos, ya que deben saber engañar al jurado y recrear lo mejor posible que están tocando en vivo. Además, vio ligerezas en las interpretaciones y no percibió el acento argentino del vocalista principal, errores que ya había observado en presentaciones anteriores.

Para sorpresa de todos, Jely Reátegui confió en que todos los integrantes asumirán el compromiso y la responsabilidad de tomar en serio las oportunidades de mejora señaladas por el jurado. Así dio el segundo “sí”, que les otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Lograrán “Los Fabulosos Cadillacs” corregir el manejo de instrumentos y el acento en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta agrupación al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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