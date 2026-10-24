Yo Soy castings 2026: ‘Marina Yafac’ conquistó al jurado con su voz y logra conseguir los tres “sí”

Danitza Gutiérrez, participante de 30 años proveniente de Villa María del Triunfo, sorprendió al jurado al presentarse como la imitadora de Marina Yafac.

Durante su presentación, Danitza destacó no solo por su afinación, sino también por el detalle en su caracterización y peinado. Tras escuchar su interpretación, Lita Pezo evaluó su desempeño con ojo crítico: “Hay un cierto parecido, pero necesito que vengas con más seguridad para la siguiente etapa”.

A pesar de los nervios iniciales, la concursante convenció al jurado y logró conseguir los tres ‘SÍ’ decisivos que la clasifican oficialmente a la siguiente fase de la competencia.

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