MTPE crea grupo multisectorial para analizar problemáticas en pesca y trabajo ante el Fenómeno El Niño

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) creó un grupo de trabajo multisectorial para evaluar recomendaciones del sector pesca y analizar problemáticas laborales ante el Fenómeno El Niño, por medio de la Resolución Ministerial 334-2026-TR, publicada en Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Una vez instalada, esta instancia tendrá una vigencia de 45 días hábiles y estará integrada por representantes de diversas carteras, del Instituto del Mar del Perú, empleadores y centrales sindicales. En ese sentido, deberá emitir un informe técnico con propuestas orientadas a proteger los derechos laborales de los trabajadores pesqueros. Sus funciones específicas serán las siguientes:

Informar el avance del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Final del Grupo de Trabajo Multisectorial creado mediante Resolución Ministerial 370-2023-TR; Analizar nuevas problemáticas del sector pesca y plantear nuevas recomendaciones exclusivamente en materia de sociolaboral, seguridad social y seguridad y salud en el trabajo; y, Otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objetivo.

Según el documento, la implementación de este Grupo de Trabajo Multisectorial no generará gastos al presupuesto institucional del MTPE ni demandará recursos adicionales al Tesoro Público.

De acuerdo con el último comunicado del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN), se espera que continúe la disponibilidad del bonito, el pez sierra y la samasa, cerca de la costa centro y sur. Asimismo, se podrá encontrar otras especies a lo largo de la costa como perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla.

ANUNCIAN BONO POR FENÓMENO EL NIÑO

Por otro lado, la presidenta Keiko Fujimori anunció que el Gobierno entregará bonos directos a las familias vulnerables afectadas por el fenómeno El Niño y por otras circunstancias externas. Esta ayuda económica se entregará durante tres y cinco meses, dependiendo de la necesidades de cada hogar. Los beneficiarios serán los siguientes:

Familias vulnerables del sur andino, que podrían perder parte de su ganado y sus cosechas por factores climáticos. Familias afectadas por las lluvias en el norte del país, donde se prevén fuertes precipitaciones. Familias damnificadas por huaicos y desbordes de ríos. Personas en situación de vulnerabilidad, como los jubilados de la ONP y los adultos mayores.

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