Histórico intercambio de títulos religiosos entre el papa León XIV y Carlos III

En un hecho inédito tras cinco siglos, el papa León XIV y el rey Carlos III de Inglaterra se concedieron honores religiosos mutuos con el fin de fortalecer los lazos ecuménicos. La Casa Real Británica difundió este hito mediante un comunicado oficial publicado el 23 de octubre.

Con el aval del monarca, el Colegio de San Jorge designó al Pontífice como “Confrater Papal” de la Capilla de San Jorge en Windsor. Ambas autoridades buscan visibilizar los puntos de encuentro entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia de Inglaterra frente a las crisis y divisiones internacionales actuales.

El pronunciamiento institucional resalta que esta iniciativa representa un testimonio público de fraternidad cristiana, unión espiritual y cercanía entre las dos confesiones. Este nombramiento retribuye el reconocimiento otorgado al rey Carlos III durante su visita oficial a la Santa Sede en octubre de 2025.

En aquella ocasión, la Iglesia Católica nombró al monarca británico como “Confrater Real” de la Basílica Papal y Abadía San Pablo Extramuros. Durante dicho encuentro en Roma, León XIV ya había recibido la invitación formal para integrarse a la Capilla de San Jorge.

PRÓXIMOS HOMENAJES

Dentro de los preparativos previstos en Windsor, se instalará un asiento dedicado al Santo Padre en el recinto religioso británico durante el otoño europeo. Dicho espacio será bendecido junto al mosaico del Cristo de Cefalú que el jefe del Vaticano obsequió al soberano.

Cabe recordar que el 23 de octubre de 2025 ambos líderes religiosos compartieron un momento de oración en la Capilla Sixtina. Aquella jornada constituyó la primera vez en la historia que un pontífice y un rey británico oraron juntos en una visita de Estado a la sede papal.

Durante dicho encuentro bilateral, los jefes de Estado procedieron además a la entrega mutua de altas distinciones honoríficas. Carlos III otorgó a León XIV la Orden del Baño, mientras que el Santo Padre distinguió al rey y a la reina Camila con la Orden Vaticana de Pío IX.

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