Yo Soy Castings 2026: Médica y rockera, “Myriam Hernández” sorprendió al jurado con su audición

Valeria Corazao interpretó a “Myriam Hernández” con la canción “Herida”. Antes de su presentación, contó que estudia la carrera de medicina y que a la vez se dedica a la música con su banda de rock, según las oportunidades que se presenten. Aquello sorprendió a la conductora Alicia Mercado, quien dijo: “Médico y rockera, maravillosa combinación”.

Tras su casting, el jurado quedó completamente sorprendido por la similitud de su timbre con el de la artista y apreció sus detalles interpretativos.

Ricardo Morán comentó: “Aprecio cómo has adquirido algunos de los gestos como el de los hombros (…) Es más todavía, es más lo que ella hace, es como una telenovela en el escenario (…) Tienes que meterle más de esto y yo te voy a decir que sí”.

Amy Gutiérrez le sugirió soltar la voz para que no se sienta gritada. A pesar de ello, destacó todas sus virtudes y dio el segundo “sí”.

Finalmente, Carlos Alcántara le dio la bienvenida a la siguiente etapa y el tercer “sí” de Yo Soy.

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