Yo Soy Castings 2026: “Michael Bublé” consiguió dos “sí” y le pidieron soltarse en el escenario
Renato Calderón Cardoza interpretó a “Michael Bublé”. En su presentación, demostró un gran manejo de técnica vocal y una buena presencia en los graves, característica propia del artista al que vino a imitar. Una vez terminada la actuación, el jurado compartió su devolución.
Jely Reátegui comentó: “Interesante audición. Me parece que el timbre está cercano, sobretodo en los graves. Pero, falta mucho trabajar en los agudos (…) Hay movimientos que están muy tímidos todavía (…) Hay mucho trabajo corporal por hacer, pero veo potencial y voy a decir que sí”.
Igualmente, Carlos Alcántara coincidió con la timidez: “Haz todas las cosas que te provocan. No te reprimas. Quiero ver qué pasa contigo si te damos una oportunidad más”. Así dio el segundo “sí”, que le otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.
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