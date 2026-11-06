Yo Soy Castings 2026: “Milo J” convenció a Cachín con una segunda canción y avanzó de instancia

Jesús Casariego vino a cantar como “Milo J” con el tema “Niño”. Con solo entrar al escenario, Jely Reátegui reconoció al artista que venía a imitar y destacó su excelente caracterización. Además, el participante contó que su talento para el canto le permitió terminar su carrera universitaria con beca completa.

En la presentación, el jurado estuvo atento a la interpretación, ya que el sentimiento que deja y expresa es un distintivo del intérprete argentino. Ante ello, el jurado tuvo dudas en su decisión y Carlos Alcántara le pidió una segunda canción.

En su segunda oportunidad interpretó el tema “Recordé”. Al finalizar, Jely Reátegui comentó: “Hay cosas de interpretación que debes empezar a chambear”. A pesar de ello, dio el primer “sí” de la mesa.

En cambio, Ricardo Morán consideró que su imitación aún está en borrador, ya que no es fácil tener el mismo corazón que deja “Milo J” en sus letras.

Por último, Carlos Alcántara consideró que tuvo el timbre más parecido de los participantes que han imitado a “Milo J” y dio el segundo “sí”, que otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Milo J” llevar más corazón a su interpretación en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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