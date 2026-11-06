Yo Soy Castings 2026: Ricardo a “Marciano Cantero”: “Es un buen cover, pero no es la voz”

Alonso Mendoza vino a cantar como “Marciano Cantero” con el tema “Muralla Verde”. En su presentación, cantó junto a su guitarra y buscó convencer al jurado de hacerse acreedor del pase a la siguiente ronda. Sin embargo, no tuvo los resultados que esperaba.

Jely Reátegui comentó: “No está la imitación, ni el timbre, ni el acento. Hay varias cosas todavía que hay que trabajar más a profundidad. Yo voy a decir que no, pero muchas gracias por venir”.

De igual forma, Ricardo Morán dijo: “Estoy escuchando un buen cover en tu voz. Pero, no es la voz de Marciano Cantero, así que voy a decir que no”. Con dos “no”, el participante no logró avanzar a la siguiente instancia de Yo Soy.

¿Volveremos a ver a Alonso con otro personaje? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!