Yo Soy Castings 2026: Ricardo Morán elogió que “Javier Solís” fuera diferente en su imitación

Juan Carlos Ocanto interpretó a “Javier Solís”. En la dinámica de preguntas con el jurado, Ricardo Morán le preguntó hasta qué instancia había llegado en su última participación en el programa. El participante contestó: “Sí pasaba, pero que tenía que trabajar parte de la postura (…) llegué hasta la parte final, pero hasta ahí llegué”. Jely Reátegui explicó que había llegado hasta la tercera ronda de castings.

Al terminar su presentación, el jurado reconoció que el participante hizo caso a sus sugerencias, aunque aún quedan oportunidades de mejora. Jely consideró que realizó una audición correcta, sin puntos sobresalientes ni bajos, y dio el primer “sí” de la mesa.

Carlos Alcántara mostró su agrado por la actuación que presentó en el escenario y dio el segundo “sí”, con lo que el participante consiguió el pase a la siguiente ronda de castings de Yo Soy.

Fuera del resultado, Ricardo Morán resaltó una virtud del imitador: “Quieren ser Vicente Fernández, les decimos que no. Salen por esa puerta, dan la vuelta y vuelven a entrar diciendo que son Pedrito Fernández (…) Como si todos fueran intercambiables y todos son seres humanos diferentes de épocas diferentes y formas de cantar diferentes (…) Y hoy día has venido tú como Javier Solís y has sido diferente, eso ha sido importante”.

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