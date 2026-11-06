Yo Soy Castings 2026: Ricardo Morán sorprendió y le dio el “sí” al grupo musical “Bee Gees”

Axel Velásquez, Anthony Quispe y Luis Morocho vinieron a imitar a la agrupación “Bee Gees”. En su presentación, el jurado y el conductor estuvieron entusiasmados de presenciar la imitación de un grupo tan icónico e histórico en el mundo. Al apreciar su desempeño, el jurado tuvo dudas en su decisión final.

Jely Reátegui comentó: “Está el timbre, pero nada más. Tienes muy buen acompañamiento. Cuando suenan las armonías, creo que está sonando mejor. Yo les voy a decir que sí, pero por favor, yo sé que Ricardo se molesta”.

Por su parte, Ricardo Morán, sorprendentemente, dijo: “Por alguna razón, si están colocando correctamente y no suena tan parodiado. Les voy a decir que sí. Bienvenidos a la siguiente ronda”.

¿Lograrán “Bee Gees” sumar más a su imitación en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta agrupación al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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