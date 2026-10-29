Yo Soy Castings 2026: ¡Ricardo se dio cuenta que “David Summers” no se sabía bien la letra!

Francis Jean Paul Barrientos vino a cantar como “David Summers”, vocalista de la banda “Hombres G”, con el tema “Indiana”. En su presentación, tuvo varios errores de letra que los señaló Ricardo Morán, tanto que lo detuvo y le preguntó: “¿Te sabes la canción?” y luego le pidió volver a cantar, sabiendo lo que debe corregir.

Sin embargo, al terminar su nuevo intento de presentación, Ricardo siguió insistiendo en que le faltó estudiar bien la letra, además de aprender a tener una buena dicción, ya que el inicio de las frases las estaba “comiendo”. Asimismo, Jely criticó que no se entendía lo que cantaba y debe volver con más preparación. Con dos “no”, el participante no pasó a la siguiente ronda de castings en Yo Soy.

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