Yo Soy Castings 2026: ¡”Salim Vera” no avanzó por su falta de preparación, a pesar de tener el timbre!

Valentino Barrenechea vino a imitar a “Salim Vera”, vocalista de la banda “Libido”, con la canción “En Esta Habitación”. El jurado tuvo ciertas observaciones particulares sobre su presentación, ya que tenía un timbre muy similar al original. Pero lo hizo con desganas y le faltaba actitud, como si lo hubieran obligado, así lo consideró Ricardo.

Sin temor, el participante quiso justificarse y explicó: “Ayer prácticamente me he inscrito en esto (…) Esta noche me ha jugado muy mal. Me dormí temprano y a las 3am, me levanto todo sudoroso, enfermo, traté de dormir y curarme. Pero, mi garganta sigue mal”.

Al escuchar esto, Cachín comentó que le gustó su casting; quería volver a escucharlo, pero no le pedirá otra canción por el problema de su garganta, así que le dio el primer “sí”. En cuanto a Jely, consideró que fue valiente al presentarse de forma espontánea, pero para tener una buena audición, uno debe prepararse con mayor tiempo y dedicación, por lo que dijo que “no”. En la misma línea, Ricardo estuvo de acuerdo en que todos se toman el tiempo de prepararse y debería venir en otra oportunidad con mayor compromiso para estar a la altura del escenario de Yo Soy. Por ende, también dijo que “no” y el participante no pasó a la siguiente ronda de la competencia.

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