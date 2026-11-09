Yo Soy Castings 2026: ‘Robbie Williams’ no se rinde e intenta convencer al jurado en su tercer intento

En su tercer intento en la historia del casting y con un nuevo personaje bajo el brazo, Ángel Quiróz volvió al escenario decidido a conseguir su revancha como Robbie Williams.

Jely Reátegui le señaló que el timbre vocal está cercano, aunque le recomendó trabajar lo actoral y tener cuidado cuando revienta la voz. Por su parte, Lita Pezo se mostró gratamente sorprendida por su avance y le pidió sueltan de del todo en escena.

Con el voto positivo de ambas, logró la aprobación y avanzó en el programa.

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