Yo Soy Castings 2026: ¡Su casting nunca salió al aire, pero él volvió por su revancha como Makano!
Alexis Llamoctanta llegó por segunda vez a los castings de Yo Soy 2026 con una deuda pendiente: su primera audición nunca fue emitida. Esta vez, el participante aseguró que llevaba aproximadamente cinco años preparando su imitación de Makano.
Tras escucharlo, Ricardo Morán consideró que todavía faltaba preparación, especialmente para sostener las notas largas y mantener la afinación. “Sigo sintiendo que acá falta práctica”, señaló antes de darle un no.
Cachín coincidió y le explicó que muchos participantes se quedan en una imitación “a media caña” cuando empiezan a conseguir pequeñas oportunidades. Por ello, le recomendó tomar clases, buscar un director musical o trabajar con un coach.
Finalmente, el jurado fue contundente: Alexis no pasó a la siguiente ronda.
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