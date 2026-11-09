Yo Soy Castings 2026: ‘Thalía’ sorprende al jurado y pasa la prueba de Shazam tras su presentación

Emilyn llegó al escenario de Yo Soy dispuesta a demostrar su preparación para encarnar a la reina del pop latino. Su presentación generó revuelo en TikTok, donde su video salió silenciado aparentemente por derechos de autor; sin embargo, los usuarios en los comentarios aseguraron que fue por su impresionante similitud vocal con la cantante original.

Durante la evaluación, Jely Reátegui destacó su desenvolviendo escénico señalando que “hay mucha actitud y buena preparación del casting”, aunque le sugirió que todavía debe adelgazar un poco la voz.

Por su parte, Ricardo Morán sorprendió a todos al revelar que pasó la aplicación Shazam durante la audición y el sistema reconoció la pista como si fuera la verdadera Thalía, expresando un contundente “yo digo que sí”. Con la aprobación del jurado, Emilyn logró clasificar a la siguiente etapa de la competencia.

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