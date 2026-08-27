Yo Soy Castings 2026: ¡Tiene 19 años, sus padres lo ayudaron con la caracterización y llega para interpretar a Milo J!

Giovanni Infantes, de 19 años, llegó por primera vez a los castings de Yo Soy con el reto de interpretar a Milo J, un artista de la nueva generación con quien asegura haber trabajado durante los últimos ocho meses.

El joven contó que actualmente estudia Administración y Negocios Internacionales, pero también dedica parte de su tiempo a realizar lives en TikTok, espacio en el que comenzó a desarrollar su imitación. Según explicó, uno de sus principales desafíos ha sido seguir la evolución vocal del cantante, cuya voz se ha vuelto mucho más grave con el tiempo.

Para esta presentación, Giovanni también contó con el apoyo de sus padres, quienes lo ayudaron con el vestuario y lo acompañaron en esta experiencia. Aunque la música no forma parte de una tradición artística familiar, el participante aseguró ser el primero de su familia en llegar a la televisión.

Durante su audición, el jurado reconoció que el timbre y el parecido físico con Milo J estaban presentes, pero señaló que todavía debía trabajar aspectos como la afinación, los tiempos y el estilo particular del artista. También destacaron que necesitaba encontrar ese magnetismo y naturalidad que caracteriza sus interpretaciones.

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