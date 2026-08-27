Yo Soy Castings 2026: ¡Tiene un emprendimiento en Pachacámac y se anima a interpretar a Danny Daniel!

Jorge Collao llegó desde Pachacámac para presentar su imitación de Danny Daniel en los castings de Yo Soy. Lejos de dedicarse profesionalmente a la música, el participante contó que actualmente tiene un emprendimiento junto a su esposa.

La pareja abrió un negocio de sopas y pastas bajo el formato de dark kitchen, realizando entregas por delivery. Mientras tanto, el canto sigue siendo una de las grandes aficiones de Jorge, quien disfruta especialmente de las baladas románticas y los artistas españoles.

Durante su conversación con el jurado, reveló que nunca ha cantado profesionalmente y que su relación con la música se limita principalmente a una afición que comparte con su familia y en reuniones de karaoke.

Además, llamó la atención por su caracterización para interpretar a Danny Daniel, especialmente por su cabellera, que forma parte de la preparación de su personaje.

Tras escucharlo cantar, el jurado destacó su talento vocal y la entrega que mostró en el escenario. Sin embargo, también le recomendaron trabajar algunos detalles, como la pronunciación y el acento, para lograr una interpretación más precisa del cantante español.

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