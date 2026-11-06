Yo Soy Castings 2026: Una cantante de salsa y cumbia sorprendió al jurado como “Alicia Keys”

Leidy Yazmin interpretó a “Alicia Keys”. En la dinámica de preguntas con el jurado, contó su paso por “Yo Soy Kids” y su carrera musical como solista, dedicada al género de la salsa y la cumbia. Sin embargo, su imitación no tuvo que ver con los géneros a los que se dedica, lo que interesó aún más al jurado.

Al terminar, Ricardo Morán le pidió mejorar la dicción y ajustar el timbre para perfeccionar su parecido vocal. Pero, por su excelente nivel de técnica, dio el primer “sí” del jurado.

Carlos Alcántara creyó en la capacidad de Leidy para mejorar su imitación en una próxima ronda y dio el segundo “sí”.

Por último, Lita Pezo dio el tercer “sí” y le sugirió cuidar y calentar mejor su voz antes de la presentación.

¿Logrará “Alicia Keys” mejorar su dicción y su timbre en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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