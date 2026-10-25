Yo Soy castings 2026: Vocalista de la orquesta N’Samble sorprende como Marc Anthony

Desde Barrios Altos, Marcos Cachi Puppi pisó el escenario de audiciones a sus 22 años para interpretar al “Rey de la Salsa”, Marc Anthony. Con trayectoria musical desde los 15 años y experiencia como uno de los vocalistas de la orquesta N’Samble, el joven reveló que también imita a artistas como Shakira y Alejandra Guzmán.

Jely Reátegui destacó su energía juvenil: “Está bien encaminado, aún hay cosas que ajustar, se te va un poco el aire pero creo que tienes que empezar a seleccionar canciones de las antiguas, tu energía es más juvenil”.

Por su parte, Ricardo Morán se mostró más exigente con la potencia técnica de la voz: “Eres un gran cantante, pero la versión que estás haciendo le falta cuerpo”. Finalmente, Carlos Alcántara “Cachín” valoró la limpieza de su interpretación: “Estoy convencido que eres súper cantante, siento tu voz limpiecita, impecable”. Aún así, el participante logró pasar a la siguiente etapa.

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