Yo Soy Conciertos 2026: “Adrián Barilari” dio su mayor esfuerzo con “La Leyenda Del Hada Y El Mago”

“Mr. Nick” volvió a interpretar a “Adrián Barilari” con la canción “La Leyenda Del Hada Y El Mago”. Tras una serie de notables presentaciones previas, el participante se desempeñó con mayor movilidad y gestualidad en el escenario; sin embargo, tuvo algunas observaciones por parte del jurado, que se las compartieron al término de su actuación.

Carlos Alcántara mencionó que le encantó su performance, sobre todo el detalle de pararse a sonreír, jugar con el público y otros gestos que demuestran que va por buen camino en la mejora de su seguridad escénica.

Por su parte, Jely Reátegui fue más crítica al considerar que no tuvo una presentación tan sólida en comparación con sus actuaciones anteriores, y estimó que podría deberse a una falta de confianza en su propia capacidad, por lo que le dijo: “Confía, créetela, porque eres muy bueno”.

En el mismo sentido, Ricardo Morán reconoció su crecimiento interpretativo y su desenvolvimiento en el escenario. Sin embargo, se mostró preocupado y le preguntó si estaba cuidando su instrumento vocal; “Mr. Nick” respondió que podría deberse al exceso de ensayo. Ricardo asintió y le pidió cuidar más su voz para llegar sin problemas a las notas altas, ya que en esta ocasión tuvo cierta dificultad en ese aspecto.

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