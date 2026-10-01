Yo Soy conciertos 2026: Adrián Barilari trajo la fuerza del rock con “El sueño de la gitana”

La potencia del metal en español se hizo sentir con la llegada de “Adrián Barilari”, vocalista de Rata Blanca, quien hizo vibrar la tarima con “El sueño de la gitana”.

Carlos Alcántara aprobó la fuerza de los pasajes iniciales: “Me encantó el inicio, fue muy potente… fueron buenos los primeros agudos”. Asimismo, Jely Reátegui valoró el ímpetu del concursante: “Hubo algunos errores pero te has entregado a este reto con todo. Tienes que empezar a creértela, permítete sentir disfrute y placer”.

Finalmente, Ricardo Morán alentó al artista a mantener el enfoque de principio a fin: “Lo teníamos pero tú dudaste. Nosotros seguíamos creyendo en ti… hay que trabajar para que lo que sucedió en las primeras estrofas suceda otra vez”.

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