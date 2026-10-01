Yo Soy conciertos 2026: Bob Dylan atrajo todas las miradas con “Just Like a Woman”

El estilo del legendario cantautor estadounidense llegó con “Bob Dylan”, quien ofreció una atmósfera cautivadora al ritmo de “Just Like a Woman”, manteniendo el personaje dentro y fuera de la música.

Jely Reátegui analizó el magnetismo desplegado sobre el escenario: “Tienes el personaje todo el tiempo integrado y habla de lo buen intérprete que eres”.

Cachín resaltó la presencia de su personaje: “me encanta porque tienes un magnetismo único”. En el caso de Ricardo Morán, felicitó al participante por no solo presentar al personaje sino darle peso a la narrativa: “me gusta este Bob Dylan que le da importancia a lo que esta diciendo”.

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