Yo Soy Conciertos 2026: “Christina Aguilera” asombró con el segundo “gol” de la noche con “Pero Me Acuerdo De Ti”

Sasha interpretó como nunca a “Christina Aguilera” con el tema musical “Pero Me Acuerdo De Ti”. Con una extraordinaria técnica de canto y una entrega total de sentimiento, llegó a notas tan altas hacia el final de la canción que sorprendió por completo al jurado.

Tanto así que Carlos Alcántara solo atinó a decirle a Ricardo Morán: “Este es un golazo, Ricardo. De media cancha”. Con todas las emociones a flor de piel, Ricardo le respondió: “Este es el segundo gol de la noche. Acabas de mandar a sentencia a alguien que ha cantado bien”, reconociendo que fue una de las mejores presentaciones de la noche, superando el nivel del resto de imitadores hasta ese momento.

Por su parte, Diego Dibós comentó que no tenía nada más que agregar para que pudiera mejorar en una próxima ocasión, y solo le quedó felicitar a la participante por su gran actuación.

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