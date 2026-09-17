Yo Soy Conciertos 2026: El imitador de Sean Paul cautivó al público con el clásico “I’m Still in Love with You”

La fiesta jamaiquina se apoderaró de la pista de Yo Soy gracias a la presentación de Micky Love, quien asumió el desafío de interpretar a la superestrella Sean Paul con el recordado tema “I’m Still in Love with You”. Aunque logró contagiar su energía al público, la evaluación de los jueces dejó al descubierto varios aspectos por corregir.

‘Cachín’ fue el primero en elogiar su versatilidad escénica con entusiasmo: “Me encantó, felicitaciones, qué camaleónico que eres”. Sin embargo, Jely puso el freno al analizar el comportamiento del personaje y el flow caribeño: “Hay una cosa que pasa: tu onda todavía es muy latina, tienes que ponerlo más jamaiquino”.

Por su parte, Ricardo Morán se enfocó en la técnica vocal y el dominio del idioma, dejando un claro tirón de orejas para las próximas fechas: “Creo que el timbre está cerca y está bien, la afinación pudo estar mejor. El tema es el inglés de Sean Paul”.

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