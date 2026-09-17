Valentina Valiente capítulo 138: ¡Valentina confronta a Diego por mentirle al decirle que se fue a ver con un amigo!

Diego se reunió con Valentina, luego de que ella le pidiera hablar en persona. Al inicio, a Valentina le costó tomar la palabra, por lo que Diego, notando su incomodidad, le preguntó si se encontraba bien. Ella intentó disimular y, en cambio, le preguntó cómo le había ido con su amigo. Diego, dudando por un momento, respondió que lo estaba ayudando en un proyecto personal que le había tomado muchas horas.

Ante esa respuesta, Valentina no aguantó más y lo confrontó directamente, diciéndole que estaba mintiendo. Diego, desconcertado, aseguró no saber de qué le hablaba hasta que Valentina le mostró la fotografía que le habían tomado junto a Jenny. Ante esa prueba contundente, Diego se quedó completamente mudo, sin poder justificar lo ocurrido.

¿Cómo intentará Diego explicar esta situación? ¿Se dejará Valentina convencer nuevamente? No te pierdas los próximos capítulos de Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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