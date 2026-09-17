Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de Manuel Medrano convence al jurado con el tema “La distancia”

La balada romántica y el estilo único de Manuel Medrano llegaron a la pantalla de Yo Soy con la voz de Carlo André, quien se presentó en el escenario de conciertos para cantar el famoso tema “La distancia”. La similitud en el color vocal del participante llamó la atención de inmediato, aunque las observaciones sobre el control del aire y la intención dramática no se hicieron esperar.

Cachín reconoció de inmediato el parecido tímbrico alcanzado: “Le has sacado la voz parecida, felicitaciones, me encantó”. Sin embargo, la evaluación continuó marcando los puntos que debe mejorar Carlo en cuanto a la caracterización.

Jely Reátegui señaló que la propuesta escénica requiere más apoyo emocional para no verse vacía: “La puesta digamos es muy ‘sencilla’, entonces tiene que haber una interpretación más sentida”.

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