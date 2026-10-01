Yo Soy conciertos 2026: El “Zambo Cavero” llenó de sabor el escenario al ritmo de “Rebeca”

El criollismo enérgico retornó a la gala de la mano del “Zambo Cavero”, quien interpretó el recordado tema “Rebeca”, buscando proyectar mayor frescura y soltura sobre la pista.

Carlos Alcántara apreció el rescate de la esencia del personaje: “En este caso has retomado la forma de cantar, con el sabor, solo con cuidado en el timbre. La forma está perfecta, y cuidado con la letra”.

Por su parte, Jely Reátegui celebró el cambio de actitud mostrado: “Te he visto disfrutar a ti, más brillante, más sonreído, más fuego interno. Todavía puedes profundizar más en eso”.

Para concluir, Ricardo Morán dio apuntes para pulir el aspecto vocal: “Cuando logras limpiar el raspado es un poco más tuyo que del Zambo, estás escuchando las indicaciones”.

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