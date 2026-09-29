Yo Soy Conciertos 2026: “Elvis Presley” emocionó con una versión más sentida en “Always On My Mind”

Álvaro Daniel se lució con su fantástica imitación de “Elvis Presley” con la canción “Always On My Mind”. Sentado y con una pequeña mesa al costado, tuvo una excelente presentación a pesar de la poca movilidad que proponía la puesta en escena, logrando emocionar con una interpretación más sentida. Aquello fue percibido por el jurado, que compartió los puntos destacados y las recomendaciones sobre su presentación.

Carlos Alcántara mencionó que logró conectar con esta versión de Elvis, en la que representó la lucha que tenía el artista contra sus demonios internos, lo que lo llevó a emocionarse y decir: “Yo pagaría por ir a verte donde te presentes”.

Jely Reátegui comentó que, en esta ocasión, dejó un poco de lado la energía más seductora tan característica del artista original, por lo que le sugirió matizar esas expresiones para enriquecer aún más la calidad de la imitación.

Finalmente, Ricardo Morán señaló que hubo algunas desafinaciones, y aclaró que esto no debería justificarse por la etapa de mayor sensibilidad de Elvis reflejada en la canción, sino que, más allá del trabajo actoral, es importante no descuidar el aspecto técnico del canto.

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