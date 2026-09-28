Yo Soy Conciertos 2026: “Héctor Lavoe” logró el primer “gol” de la noche con “El Rey De La Puntualidad”

Tomás Matteo encarnó al “Cantante de los Cantantes” Héctor Lavoe, con la canción “El Rey De La Puntualidad”. Desde el camerino, Tomás sorprendió a todos llegando tarde al escenario y siendo el protagonista del show, mientras lo seguía la cámara. Tuvo un gran despliegue y puesta en escena que encendió al público, algo que el jurado disfrutó por completo.

Tanto así que Carlos Alcántara solo atinó a comentar: “Ahora tienes el personaje, tú eres Héctor Lavoe”. Gracias a esta increíble presentación, decidió ser más exigente con él, reconociendo el potencial y talento que demostró esa noche, por lo que le pidió aún más sabor en el soneo de la canción.

Diego Dibós apuntó que se necesitaba la nasalidad característica para imitar a Héctor Lavoe, algo que Tomás puso en práctica con acierto. Además, resaltó que toda la “cancha” y confianza del artista también se reflejaron en el escenario.

Finalmente, Ricardo Morán consideró que esta actuación fue el primer “gol” de la noche, destacando que tuvo mayor soltura para jugar con la gente y hacer que el público disfrutara junto a él.

¿Logrará Tomás Matteo mantener este nivel en sus próximas presentaciones? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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