Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “Cheo Feliciano” trae todo el sabor con el tema “El Ratón”

Stefhano Silva interpretó a “Cheo Feliciano” con la canción “El Ratón“, con mucho sazón y ritmo, dentro de Yo Soy. El jurado tomó nota de su presentación y compartió los detalles que más destacaron de su papel en el escenario, así como las posibles mejoras.

Lita Pezo señaló que tuvo una gran actitud propia del artista, hablando de forma relajada y con swing, aunque le recomendó tener cuidado con la afinación en ciertos momentos del canto.

Carlos Alcántara notó que hacía mucho esfuerzo por encajar en la canción con las frases largas características del soneo y de Cheo Feliciano, por lo que le sugirió acortar un poco esas partes para sentirse más cómodo en el escenario.

Ricardo Morán, por su parte, le pidió disfrutar más de la presentación, vivir el concierto y dejar que el ritmo se apodere de él de forma natural, para así demostrar esa cualidad tan icónica de “Cheo”.

¿Logrará Stefhano soltarse más y disfrutar su próxima presentación? ¿Cómo le irá conforme avance en los conciertos? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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