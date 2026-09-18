Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “John Lennon” deslumbra en conciertos con “Help!”

Nicolás Jara cantó como el legendario “John Lennon”, acompañado de los demás miembros de “The Beatles”, el tema “Help!“, buscando transportar al público a lo mejor de la música de los 60 dentro de Yo Soy. Al terminar la presentación, el jurado compartió su opinión sobre el show.

Carlos Alcántara tuvo una observación particular sobre la caracterización física, ya que por momentos le pareció que se parecía más al otro miembro de la banda, Paul McCartney, aunque por el resto del show quedó encantado y lo felicitó por su desempeño.

Lita Pezo comentó que su timbre es muy cercano al original, aunque le advirtió tener cuidado con los cambios de voz, y le aconsejó “vivir” más la letra, aumentando el nivel de interpretación para conectar mejor con el artista.

Ricardo Morán, por su parte, le habló sobre algunas distracciones que tuvo en medio de la presentación, que le hicieron perder ciertos raspados en los finales de frases importantes y algunas expresiones propias del artista, confirmando lo dicho por Alcántara.

Por eso, le pidió relajarse para evitar esos problemas, aunque lo animó a seguir perfeccionando, ya que son errores que cualquier competidor quisiera tener, al ser detalles fáciles de mejorar.

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