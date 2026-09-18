Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “Nino Bravo” conmueve al jurado con “Un Beso y una Flor”

Walter Alburuqueque asombró con su gran imitación de “Nino Bravo”, al punto de conmover completamente a la jurado Lita Pezo con el tema “Un Beso y una Flor” en el escenario de Yo Soy. El público también se emocionó al conectar con la entrega y el canto del imitador, algo que el jurado reconoció al momento de dar sus comentarios.

Lita lo felicitó por la forma en que interpretó el tema y lo animó a seguir profundizando en la sensibilidad y nobleza que caracterizan a Nino Bravo, señalando que, si bien Walter ya la tiene, puede llevarla aún más lejos, y que ajustando ese detalle tiene mucho futuro en la competencia.

Carlos Alcántara le comentó que le faltó un poco de comunicación con el público, para fortalecer ese potencial de conexión que tiene al interpretar los temas con la sensibilidad propia del artista.

Ricardo Morán, por su parte, resaltó los momentos en que le cantaba directamente al público, dirigiendo la mirada hacia ellos, algo que le dio mayor expresividad a su interpretación, y le sugirió perfeccionar aún más la técnica y llevar su timbre un poco más hacia lo “lírico”.

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