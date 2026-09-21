Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de Sandro enamora al público con el tema “Rosa Rosa”

Miguel Quito pisó el escenario para interpretar “Rosa Rosa”, pero antes de escuchar las devoluciones, el jurado evaluó minuciosamente su propuesta vocal y escénica en esta importante gala.

Carlos Alcántara resaltó la soltura del participante durante el número: “Eres muy fresco, ondulante para bailar, pero en el timbre hay que acomodar algunos de los agudos”.

Por su parte, Maricarmen Marín destacó la elegancia propuesta, aunque señaló aspectos a corregir en la interpretación: “Seductor y elegante, tienes que buscar el balance para que salga la energía del personaje. Nos falta trabajar la respiración y la dicción”.

Finalmente, Ricardo Morán valoró el cambio de actitud del concursante frente al público: “Lo más importante es que se te ha quitado el miedo, te entregaste. Hay cosas técnicas por corregir: mejorar el manejo del aire, darle más peso a los graves y cuidar que los movimientos no sean descontrolados”.

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