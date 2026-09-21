Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados convocó a una audiencia para discutir facultades legislativas: ¿cuándo será?

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública, en la que se discutirá la propuesta de delegación de facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori. El evento se realizará este martes 22 de septiembre, a las 3:30 p. m., en el Auditorio Alberto Andrade Carmona, dentro del edificio Juan Santos Atahualpa.

La convocatoria se formalizó mediante un oficio múltiple firmado este lunes por la presidenta del grupo de trabajo, Giannina Iris Avendaño Vilca, de Juntos por el Perú, dirigido tanto a los diputados titulares como a los suplentes. El objetivo de la jornada es discutir los alcances de la proposición legislativa N.° 00098/2026-2031-CD, iniciativa que busca otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar durante 120 días calendario sobre diversas materias.

TORRES PIDIÓ DEFINICIÓN SOBRE FACULTADES

El presidente del Congreso, Miguel Torres, exhortó a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja a definir su posición frente a la solicitud de facultades legislativas que el Ejecutivo presentó el 28 de agosto pasado. “Yo invoco a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a tomar una decisión y a permitir, de esta manera, que los peruanos puedan gozar de soluciones, de herramientas, de instrumentos que les permita salir adelante”, expresó.

El titular de la Cámara Alta argumentó que la delegación de facultades no solo apunta a enfrentar la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, sino también a introducir medidas de ordenamiento en la administración pública.

En ese sentido, consideró que la falta de un pronunciamiento oportuno, conforme lo establece el reglamento, debería motivar una reflexión entre los parlamentarios. Asimismo, cuestionó la rapidez con la que algunos congresistas han planteado una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, señalando que el Parlamento debería priorizar dotar de herramientas al Gobierno antes que exigir resultados inmediatos.

DEBATE SIGUE SIN DESENLACE

El constitucionalista y excongresista Natale Amprimo abordó el panorama político en torno al pedido de facultades. Según explicó, en diálogo con Sin Medias Tintas, uno de los elementos clave de esta coyuntura es que el Senado tiene la capacidad de aprobar las facultades incluso si los diputados no lo hacen.

Amprimo también recordó que el Ejecutivo dispone de otras vías para impulsar medidas con celeridad, como los decretos de urgencia. “No se puede justificar su inacción sobre la base de que no te dan facultades”, afirmó el especialista.

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