Asesinato de “La China Polo”: nuevas imágenes revelan dónde se hospedó el presunto sicario

El asesinato de la candidata al Gobierno Regional de Áncash y periodista Susy Aponte Polo, conocida como la ‘China Polo’, continúa revelando nuevos detalles. La Policía Nacional del Perú (PNP), durante una reciente conferencia de prensa en Huaraz, dio a conocer información que permitió reconstruir parte de la ruta seguida por el sicario de nacionalidad venezolana Luis Iván Obispo Díaz.

Durante la presentación, encabezada por el comandante general de la Policía, Fredy López Mendoza, se mostraron imágenes del hotel donde el presunto sicario se hospedó antes de atacar a la ‘China Polo’. El establecimiento se encontraba cerca del mercado de Caraz, donde Aponte Polo realizaba actividades de campaña.

La Policía también difundió imágenes de una cámara de seguridad de un centro comercial, en las que se observa a Obispo Díaz, vestido con una polera roja y acompañado de otro sujeto, ingresando al establecimiento para comprar un teléfono celular. Según la PNP, ninguno de los dos realizó directamente el pago: el equipo fue cancelado mediante una billetera digital desde otro teléfono ubicado en Lima.

De acuerdo con las investigaciones, la persona que habría realizado la compra del celular fue identificada como Ronald José Toro Ardilla, también de nacionalidad venezolana. El sujeto posteriormente fue intervenido en Lima, en el distrito de Surco.

ASÍ FUE LA FUGA DEL SICARIO TRAS EL ATAQUE

En las imágenes también se observa como tras acabar con la vida de la candidata y periodista, el sicario escapa por las calles aledañas del mercado de Caraz, siendo perseguido por integrantes del equipo de seguridad de la ‘China Polo’ con quienes intercambia algunos disparos. Producto de las balas, Obispo Díaz resulta herido en el brazo. Tras esto se puede ver como el sicario amenaza con su arma de fuego a los conductores de mototaxis para que lo saquen del lugar. Fue en ese momento cuando un agente de la policía se percata de lo ocurrido desatando una persecución que termina con la intervención del sicario.

DICTAN 15 DÍAS DE DETENCIÓN JUDICIAL PARA DOS INVESTIGADOS

El juez Miguel Ángel Dueñas Arce, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Huaylas, dictó 15 días de detención judicial en flagrancia contra dos personas investigadas por la presunta comisión del delito de sicariato en agravio de Susy Aponte Polo de Tello, conocida como ‘China Polo’. La candidata falleció tras el ataque ocurrido el sábado 19 de setiembre en la ciudad de Caraz.

La misma medida fue dictada contra uno de los investigados por la presunta comisión del delito de lesiones por proyectil de arma de fuego, en agravio de otras seis personas.

Durante el periodo de detención, el Ministerio Público podrá realizar las diligencias urgentes y necesarias para esclarecer lo ocurrido y, de corresponder, formular los cargos respectivos contra los investigados.

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