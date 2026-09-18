Yo Soy Conciertos 2026: Imitadora de “Christina Aguilera” brilla con su interpretación de “Falsas Esperanzas”

Sasha Pasco interpretó a Christina Aguilera con el tema “Falsas Esperanzas” en el escenario de Yo Soy. Con un gran talento musical y capacidad vocal, demostró su destreza imitando a la cantante y modelo estadounidense, y el jurado estuvo muy atento a su presentación antes de compartirle sus comentarios.

Carlos Alcántara destacó su entrega y actitud en el escenario, en las que reconoció a la propia artista, aunque notó algunos momentos en los que le costó mantener el nivel de imitación, algo que su energía logró compensar para sacar adelante una gran presentación.

Lita Pezo le sugirió complementar su gran imitación aumentando la confianza en su capacidad corporal, aconsejándole explorar más ese aspecto en sus ensayos, ya que confía en que puede lograr una actuación completa.

Ricardo Morán, por su parte, también notó cierta inseguridad en la primera mitad de la presentación, aunque reconoció que Sasha se fue soltando progresivamente y ganando mayor confianza para demostrar su talento imitando a “Christina Aguilera”.

¿Logrará Sasha ganar esa confianza corporal desde el inicio de su próxima presentación? ¿Cómo le irá conforme avance en los conciertos? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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