Yo Soy Conciertos 2026: Imitadora de Miley Cyrus subió al escenario al ritmo de “We Can’t Stop”

Day Bringas se apoderó del escenario para encarnar a la estrella de pop con un tema muy nostálgico. Al evaluar su presentación, Carlos Alcántara le recomendó proyectar mayor seguridad: “Te sentí mejor, pero tienes que sentirte como Miley. Ella es una reina del escenario, la dueña de todo”.

Seguidamente, Maricarmen Marín hizo hincapié en la interacción con el cuerpo de baile y la autoconfianza: “Este personaje tiene mucha actitud personal y energía. Cuando las bailarinas te rodeaban no las veías, y cuando tú dudas, el personaje desaparece. Es importante que confíes en ti”.

A su turno, Ricardo Morán cuestionó la conexión de la participante con la temática del tema musical: “Esta canción narra una salida entre amigos y teníamos que sentirlo con el elenco; sin embargo, estabas más centrada en nosotros”.

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