Yo Soy Conciertos 2026: ¡Laura Pausini y Ricardo Arjona son los eliminados de la noche!

Tras una reñida noche de sentencia, el jurado decidió quiénes serán los dos participantes que no continuarán en la competencia de Yo Soy. El resto de imitadores permanecerán en la etapa de conciertos con el sueño intacto de avanzar hasta la final.

Los afortunados que se salvaron fueron los imitadores de Adrián Barilari, Ricky Martin, Nino Bravo, Yola Polastri, Sandro, Sean Paul y Bob Dylan.

Los imitadores de Ricardo Arjona y Laura Pausini dejaron la competencia tras esta reñida jornada.

¿Quién logrará llegar hasta la gran final de Yo Soy? ¿Quiénes serán los siguientes eliminados? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

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