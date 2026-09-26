Susel Paredes propone guarderías municipales para las madres que trabajen hasta la noche

Susel Paredes confesó que va al psiquiatra porque le preocupa no sentir miedo cuando debería tenerlo; además, mencionó que muchas veces le han gritado por ser terca con sus ideas y que llega cansada a casa luego de una larga jornada laboral. Sus últimos pasos por la política han tenido altos, como ser elegida dos veces para el Congreso y ahora su postulación a la alcaldía de Lima con Ahora Nación; al igual que bajos, como la denuncia por el supuesto despido de una mujer gestante.

En Habla Candidato, Susel nos cuenta su proyección sobre Lima, sus propuestas y sus críticas al actual gobierno y a las decisiones que se toman sobre la capital. Los principales ejes en los que se centra son la inseguridad que sufren los ciudadanos y la falta de servicios que acerquen la municipalidad a la población. Una de sus propuestas es que la metrópoli inaugure guarderías municipales para las madres que se encargan de sacar adelante a sus familias.

Guarderías nocturnas y lavanderías en parques zonales para apoyar a las madres de Lima

Susel propuso la creación de centros metropolitanos de cuidados destinados a reducir la carga de trabajo no remunerado que asumen las mujeres. Entre sus principales planteamientos destaca la implementación de guarderías municipales que atiendan hasta las 10:00 p.m., diseñadas para adaptarse a las largas jornadas de transporte que afrontan las madres de sectores populares.

La candidata por la metropoli limeña explicó que las guarderías tradicionales con horarios hasta las 6:00 p.m. resultan ineficientes para las mujeres que demoran horas en retornar a sus hogares. Con esta extensión horaria, se busca brindar un espacio seguro para el cuidado de los niños mientras sus madres trabajan.

Asimismo, Paredes planteó la instalación de lavanderías municipales dentro de los parques zonales. La iniciativa está pensada para apoyar a las mujeres que viven en zonas sin acceso a agua potable, quienes destinan hasta 11 horas a la semana en labores de lavado y recolección del recurso hídrico. La candidata señaló que evaluará los costos para subvencionar este servicio.

“Una mujer gasta 11 horas a la semana en lavar la ropa, estoy hablando de las mujeres que no tienen agua potable: entre que juntan el agua, la ropa, remojan, lavan, enjuagan, recogen. Nosotros en los parques zonales colocaremos lavanderías municipales porque nosotros pensamos en las mujeres que necesitan de un uso eficiente de su tiempo”, declaró Susel.

En esos mismos recintos, la candidata propone habilitar salas de estudio para que jóvenes que viven en inmuebles reducidos cuenten con un espacio adecuado para concentrarse en sus actividades académicas.

Estrategias de seguridad, apoyo a la formalización y servicios de veterinaria social

En materia de seguridad ciudadana, Susel Paredes se refirió a las acciones contra la extorsión y el secuestro en zonas comerciales. Recordó las intervenciones realizadas junto a la Policía Nacional para ordenar el comercio informal en Gamarra y afirmó que mantendrá el diálogo con los comerciantes para ofrecerles plazos y apoyo municipal en su proceso de formalización.

Respecto a la gestión del patrullaje, indicó que su plan contempla el alquiler de vehículos y motocicletas para el Serenazgo, descartando la creación de cuerpos armados. En ese marco, enfatizó que mantendrá apertura al diálogo institucional con diversas fuerzas políticas para priorizar el bienestar de la ciudad.

En el ámbito de la salud animal, la propuesta incluye la apertura de tres veterinarias municipales de urgencia que operarán las 24 horas del día. Estas sedes estarán ubicadas en el centro de Lima, el Parque de las Leyendas y el Parque de las Leyendas de Huachipa, orientadas a atender a familias de bajos recursos.

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