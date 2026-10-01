Yo Soy conciertos 2026: Manuel Medrano enamoró a la audiencia con “Mi otra mitad”

El toque de sensibilidad llegó de la mano de “Manuel Medrano”, quien se presentó para interpretar “Mi otra mitad”, conquistando a los jueces con su timbre y soltura.

Al momento de calificar, Cachín Alcántara pronosticó un camino brillante para el competidor: “Me encanta cómo lo has hecho ahora y creo que tienes una gran carrera por delante”. Además, Jely brindó pautas para que pueda continuar creciendo en las galas: “Me gusta mucho tu energía, todavía hay que proyectar más sensualidad y el disfrute proyectarlo más al cuerpo”.

Por su parte, Ricardo resaltó lo que aún debe mejorar “creo que tienes que repasar más las diferentes tonalidades”.

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