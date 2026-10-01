Yo Soy conciertos 2026: Nino Bravo conmovió a la audiencia con el himno “América, América”

La imponencia de la balada del recuerdo llegó con “Nino Bravo”, quien aceptó el reto de interpretar el clásico “América, América”, demostrando serenidad y compromiso con la afinación.

Al dar sus impresiones, Carlos Alcántara dio pautas para proyectar aún más la voz: “Solo te diría que me hubiese gustado que la ‘América’ fuera hacia afuera. Tú lo has hecho afinado pero aguantando para llegar a la afinación”.

En tanto, Jely Reátegui destacó su expresión visual: “Bien la mirada abierta, el asombro. Los inicios de las frases están un poco débiles”. Por último, Ricardo Morán se refirió al desempeño en las notas altas: “Tus últimos ‘América’ estaban ahí a las justas, nos hemos quedado a las justas con la afinación”.

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