Yo Soy Conciertos 2026: “Nino Bravo” mostró su gran vibrato en “Noelia”

Walter Alburuqueque interpretó una vez más a “Nino Bravo” con uno de sus más recordados temas, “Noelia”. Con la característica forma de entonar y mirar mientras señala al público, Walter buscó conmover y conectar en la competencia. Tras su presentación, el jurado estuvo listo para compartir su retroalimentación.

Diego Dibós señaló que tiene los “graves” muy bien colocados, y solo recomendó reducir un poco el exceso de nasalidad para lograr una imitación perfecta de Nino Bravo. Sobre todo, reconoció su gran técnica de vibrato, muy similar a la del artista original.

Carlos Alcántara coincidió con Diego respecto al vibrato, y agregó que le encantó la intensidad de la voz en las partes donde canta “Noelia”, lo que lo llevó a calificar su desempeño como muy bueno.

Finalmente, Ricardo Morán consideró que debe profundizar en un análisis de texto actoral, en el sentido de lograr que la gente conecte y se emocione con la historia de “Noelia” que se relata en el tema. En cuanto a la parte técnica, calificó su participación como muy cumplidora.

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