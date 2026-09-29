Yo Soy Conciertos 2026: “Sandro” buscó salvarse con “Como Lo Hice Yo”

Miguel Quito volvió a los escenarios a interpretar a “Sandro” con el tema “Como Lo Hice Yo”. Con toda la entrega que lo caracteriza en cada presentación, Miguel dio todo por convencer al jurado y así salvarse de la sentencia de la competencia. Tras el término de su actuación, el jurado compartió los siguientes comentarios.

Carlos Alcántara mencionó que hubo momentos en los que, sin cantar, logró expresar la esencia de Sandro a través de la mirada, la postura y otros recursos actorales, elementos que debe seguir aprovechando para perfeccionar aún más su imitación.

Jely Reátegui destacó su aprendizaje al contener más la energía de su actuación, logrando que no resultara tan exagerada. Sin embargo, le recomendó no irse al otro extremo, para no perder proyección ni el objetivo principal de la canción: conmover. Además, consideró que logró captar la mirada característica y algo oscura de Sandro.

Finalmente, Ricardo Morán comentó que el vibrato no es un recurso que Sandro utilice de manera regular, por lo que le sugirió matizar esa técnica y emplearla solo en los momentos que realmente requieran enfatizar el drama de la canción.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!