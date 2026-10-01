Yo Soy conciertos 2026: Sandro se luce con el clásico tema “La vida sigue igual”

El romanticismo clásico se adueñó de la jornada tras el número de “Sandro”. Al evaluar su participación, Jely Reátegui aplaudió la evolución observada en el show: “He disfrutado más esta presentación que la anterior. Siento que esta canción es muy difícil, has experimentado nuevos matices de este personaje”.

Asimismo, destacó su fuerte empatía frente a las cámaras: “Tú tienes algo a favor, tú eres el participante que tiene mayor contacto con el público, es bien armado tu personaje.

Por su parte, Ricarddo Morán señaló que debe mejor su técnica: “Creo que en los altos es donde menos se parece la imitación; los graves y los medios están más parecidos”.

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