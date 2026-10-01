Yo Soy conciertos 2026: “Sean Paul” puso a bailar al público con “Gimme the Light”
La energía del dancehall invadió el estudio con la llegada de “Sean Paul”, quien salió dispuesto a hacer bailar a todos al ritmo de su famoso éxito “Gimme the Light”.
Carlos Alcántara aprobó la entrega física del participante: “Gran entrega, he disfrutado tu interpretación”. No obstante, Jely Reátegui notó cierta tensión en su rostro: “Me ha parecido que has estado muy nervioso, te he sentido poco presente con tu cara y mirada”.
Finalmente, Ricardo Morán señaló los retos del manejo del aire: “Ha habido una sensación de desconcentración; el coro sí, pero nos hemos quedado sin aire al final”.
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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
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