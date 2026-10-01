Yo Soy conciertos 2026: Vicente Fernández deslumbró al cantar “Para siempre”

La elegancia del género charro resonó con fuerza gracias a “Vicente Fernández”, quien cautivó al público al interpretar la célebre ranchera “Para siempre”.

Jely Reátegui resaltó la caracterización lograda: “Creo que este tipo de caracterización te viene mejor, muy bien interpretado y matizado”. Carlos Alcántara se sumó a las felicitaciones reconociendo el alcance de su voz: “Tienes una potencia muy buena, felicitaciones”.

El momento cumbre vino con las palabras de Ricardo Morán, quien calificó la entrega como sobresaliente: “Este ha sido el primer gol de la noche, muy bien cantado e interpretado, contando la historia”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!