Yo Soy conciertos 2026: “Yola Polastri” alegra la noche con el recordado tema “Eco”

La alegría de la música infantil iluminó la gala con la presentación de “Yola Polastri”, quien ofreció una carismática actuación que hizo sonreír al público y al jurado.

Durante la etapa de comentarios, Carlos Alcántara elogió la constancia de la competidora sobre la pista: “Gran presentación, has hecho todo lo que te hemos pedido y más. Me ha encantado tu presentación”.

A su turno, Jely Reátegui remarcó su desenvolvimiento en el micrófono: “Bien con la animación, la voz hablada bien parecida. Hubo algunos desafinados, pero ajustaste el tono y eso estuvo mejor”.

Finalmente, Ricardo Morán valoró el esfuerzo en un día de alta exigencia: “Bien, has estado haciendo lo que te pedimos, el hablar más. Ha habido un vibrato por ahí y hoy es un día fuerte”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!