Yo Soy Final 2026: “Los Panchos” se apropiaron de “Contigo” y sólo recibieron halagos del jurado

Piero, Sebastián y Juan Diego se lucieron como “Los Panchos” con el tema “Contigo” en la Gran Final de “Yo Soy”. Con la dulzura que los caracteriza, el trío musical regaló otra impecable presentación al público, y el jurado supo reconocer la excelencia de su actuación.

Jely Reátegui los felicitó por tenerlos acostumbrados a sus buenas participaciones, aunque apuntó que, en esta oportunidad, se apropiaron de la canción y jugaron con distintos matices que generaron una atmósfera profunda de amor, que hasta la hizo abrazarse a sí misma.

Ricardo Morán señaló los distintos desafíos que asumen en el escenario: tocar instrumentos en vivo, armonizar entre los tres, contar con acompañamiento de percusión y bajo, mantener un alto nivel de detalle y una gran afinación de voces. También felicitó al grupo, pero sobre todo a Sebastián, quien lució una voz de señor en su performance.

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